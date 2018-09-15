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مصادر: تذاكر قطار الحرمين ستكون مخفضة حتى نهاية العام

مصادر: تذاكر قطار الحرمين ستكون مخفضة حتى نهاية العام
http://almnatiq.net/?p=631643
المناطق - متابعات

أكدت مصادر أن أسعار تذاكر قطار الحرمين بعد تشغيله تجاريا ستكون مخفضة وفي متناول الجميع يحددها طول المسار وتنوع الدرجات ” السياحية ورجال الأعمال ” وهي لم تحدد بشكل رسمي.
وبحسب جريدة الرياض اشارت المصادر الى أن مبالغ التذاكر لن تزيد عن 150 ريال للرحلة السياحية بين المدينة المنورة ومكة المكرمة ذهابا وإيابا أما الدرجة الأعلى 190 ريالا، و120 ريالا بين المدينة وجدة، ترتفع طفيفا عند رفع الدرجة إلى 150 ريالا.
وأشارت المصادر إلى أن جدولة الرحلات لما تبقى من العام ستكون بواقع 8 رحلات يوميا بين المدينتين المقدستين، ترتفع إلى 12 رحلة مطلع العام الجديد، ويتوقع مستقبلا أن يقل القطار الكهربائي الذي يستوعب 417 راكبا في الرحلة الواحدة، قرابة 60 مليون مسافر سنويًا بسرعة تصل إلى 300 كلم / الساعة، ويربط النقل السككي المدينتين المقدستين مرورا بمحافظة جدة، ويتضمن 5 محطات ركاب في كل من وسط جدة ومطار الملك عبد العزيز، ومكة، والمدينة، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ.
ويعد من المشروعات الهامة لمواجهة تنامي عدد الحجاج والمعتمرين من الخارج والداخل، وتخفيف الضغط والزحام على الطرق بين المدن الثلاث ” مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة جدة “، إضافة إلى التقليل من التلوث البيئي الناتج عن عوادم المركبات.

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