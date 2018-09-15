قرقاش : آن الأوان لوضع حد للتجاوزات ضد الخليج وقادته

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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، اليوم السبت، إن أمير الكويت رمز خليجي رسمي وشعبي، وهو الذي تميّز بمواقفه الاستثنائية، والتطاول على شخصه من قبل قناة حزب الله يؤكد ضرورة التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس.

وأضاف قرقاش في تغريدة له على موقع “تويتر” أنه آن الأوان لوضع حد لهذه التجاوزات ضد الخليج وقادته من قلّة تُغلّب مصلحة طهران على بيروت.

وبعد تطاول وادعاء أحد الإعلاميين في لقاء على قناة المنار اللبنانية التابعة لحزب الله، حول لقاء أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والرئيس الأميركي دونالد ترمب، والذي جرى مؤخراً بالولايات المتحدة، ثار نشطاء التواصل وكتاب الرأي غضباً، متخذين من وسم قناة المنار تسيء لأمير الكويت منبراً للدفاع والاستنكار الشديد لهذا التطاول.

من جهتها أعربت وزارة الإعلام الكويتية عن “استنكارها واستهجانها الشديدين للتطاول والادعاء الذي جاء على لسان أحد الإعلاميين في لقاء على قناة المنار اللبنانية التابعة لحزب الله، وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، أكدت الوزارة في بيان صحافي، الجمعة، أن “ما أورده هذا الإعلامي يمثل افتراء وادعاء وتزييفاً للحقائق، وتضليلاً للرأي العام بادعاءات صاغها بعيداً عن الواقع، تشمل إساءات تكشف عن نوايا شريرة ومقاصد خبيثة لن تنال من العلاقات الأخوية والتاريخية بين لبنان والكويت، ولن تعكر صفو هذه العلاقات أبداً”.