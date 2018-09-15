انطلاق الأشواط الختامية في مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف

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انطلقت اليوم منافسات الأشواط الختامية في مهرجان ولي العهد للهجن المقام في ميدان الهجن بمحافظة الطائف تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- .

وخصصت الفترة الصباحية من سباقات اليوم لفئة حقايق بكار لمسافة 2 كيلو متر بمعدل 25 شوطا عاما , بجوائز مجموعها(2,375,000 )ريال , حيث ينال صاحب المركز الأول من كل شوط 30 ألف ريال والثاني على 15ألف ريال بينما يحصل الثالث على 10 آلاف ريال ثم 9 آلاف للمركز الرابع فالخامس 8آلاف ريال و7 آلاف ريال لصاحب المركز السادس , أما المركز السابع فيحصد 6آلاف ريال ثم الثامن ب 5 آلاف ريال وينال التاسع 3 آلاف ريال فالعاشر 2000 ريال .

ووسط تنافس قوي بين المطايا المشاركة جاءت المراكز الأولى في كل شوط متقاربة توقيت الوصول لخط النهاية لحد كبير وهذا يدل على الاستفادة الكبيرة جدا لكثير من ملاك الهجن والمضمرين للأشواط التنشيطية السابقة من اشواط المهرجان .

وحققت البكرة “اختيار”لعبدالله سالم المري الفائزة بالمركز الأول في الشوط الثالث والعشرين المعدل الأسرع وصولا لخط النهاية بمقدار 14: 57 :2 دقيقة .

وجاءت نتائج المركز الأول في كل شوط من الفترة الصباحية على النحو التالي :

الشوط1 :(لقاء ) لدواس صالح آل عامر

الشوط 2 :(غرابيل ) لفيصل طالب شريم المري

لشوط 3 :(الوحيه) لعلي راشد المري

الشوط 4: (الذيبه) لسعيد صالح اليامي

الشوط 5 (هقاوي) لعبدالله طالب المري

الشوط 6: (طرايف) لمحمد مبارك المري

ا الشوط 7: (سعاده ) لعلي محمد آل عايض المري

الشوط 8: (ود) لعلي محمد بتلاء المري

الشوط 9: (حربه ) لمحمد سلطان المالكي

الشوط 10 :(العبور) لفيصل طالب شريم المري

الشوط 11 :(ترتيب) لفيصل خالد سعود بن حثلين

الشوط 12 :(الذيبه) لعبدالله صالح المري

الشوط 13:( شواهين) لمسفر محمد آل رزق

الشوط 14 (الفتانه) لمحمدعلي حمد المري

الشوط 15 :(صيت ) لحمد سالم حويل المري

الشوط 16 :(مثايل ) لمحمدعلي حمد المري

الشوط 17 :(متعبه ) لناصر عبدالهادي المري

الشوط 18 :(التماس ) لمحمد علي محمد المري

الشوط 19:(ثعوه) لعبدالله علي راشد المري

الشوط 20 ..(العنود ) لظافر فيحان آل رشيد

الشوط 21:(كيف ) لسعيد راشد المري

الشوط 22 :(الشاهينيه) لصالح مطيع آل عامر

الشوط23:(اختيار) لعبدالله سالم المري

الشوط24:(هند ) لسليمان سلامه الجهني

الشوط25:(قصايد) لأحمد مانع دواس آل عامر.