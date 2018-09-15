بلدية المندق توقف تعديات على قلعة الإمام عبدالعزيز

المناطق - الباحة

أوقفت بلدية محافظة المندق تعديات على الأراضي المحيطة بقلعة الإمام عبدالعزيز بمحافظة المندق، والتي كانت تسمى قديما بقصر كامل.

جاء ذلك إثر استجابة قائد القوات السعودية لتوجيهات الإمام عبدالعزيز، نجل مؤسس الدولة السعودية الأولى الإمام محمد بن سعود، والذي أمد الجيش بنحو 15 ألفا، بقيادة بخروش بن علاس، وتم تحريرها من الأتراك في عهد طوسون باشا عام 1229 هجرية، وتحوي نقوش تعود لفترة الدولة السعودية الأولى.

يذكر أن بلدية المندق ضبطت بعض التعديات الحديثة وهي عبارة عن إحداث جدار من الحجر بغرض حيازة بعض الجوانب المحيطة بالقلعة.

وتجسد هذه المواقع الأثرية والمعالم التاريخية ملاحم الدولة السعودية الأولى، وتعد من أهم المعالم التاريخية بالمنطقة، وكان يحيط بالقلعة قصر محمي بالثكنات العسكرية، ومرابط للخيول، وسجن أرضي وآثار أخرى في أحجار البناء، ورسوم قديمة.