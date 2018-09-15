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رئيس الوزراء اليمني: رفض الانقلابيين القدوم إلى ‏جنيف دليل على إصرارهم على إخضاع الشعب اليمني ‏وقتله

http://almnatiq.net/?p=631662
المناطق_وكالات

قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر إن ‏الموقف الأخير لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ‏إيران ‏برفضهم الحضور لمشاورات السلام في جنيف ‏خير دليل على رفضهم الجنوح لصوت العقل ‏وإصرارهم على قتل ‏وتجويع وإخضاع الشعب اليمني. ‏
جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية له مع عدد من القيادات في ‏الجيش اليمني تم خلاله استعراض سير المعارك التي ‏تدور على مداخل مدينة الحديدة بدعم ‏وإسناد من قوات ‏دعم الشرعية .
وجدد بن دغر وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية حرص الحكومة الشرعية في بلاده على ‏تجنيب المدنيين ويلات ‏الحرب التي فرضتها المليشيا بانقلابها الدموي والهمجي على الدولة وإرادة ‏الشعب ‏وتعنتها القاطع تجاه كل مساعي السلام .
وقال رئيس الوزراء اليمني، إن ملامح النصر باتت ‏قريبة والخلاص الناجز باستعادة الوطن والدولة ‏من ‏قبضة أسوأ انقلاب همجي اجرامي سلالي عرفه ‏التاريخ الوطني وإعادته لمحيطه العربي ‏وإنهاء ‏المطامع الإيرانية في المنطقة .
وأطلعت القيادات العسكرية رئيس الوزراء اليمني على ‏المستجدات العسكرية الميدانية في جبهة ‏الساحل ‏الغربي على طريق تحرير مدينة الحديدة من مليشيا ‏الحوثي الانقلابية .

 

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