رئيس الوزراء اليمني: رفض الانقلابيين القدوم إلى ‏جنيف دليل على إصرارهم على إخضاع الشعب اليمني ‏وقتله

قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر إن الموقف الأخير لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران برفضهم الحضور لمشاورات السلام في جنيف خير دليل على رفضهم الجنوح لصوت العقل وإصرارهم على قتل وتجويع وإخضاع الشعب اليمني.
جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية له مع عدد من القيادات في الجيش اليمني تم خلاله استعراض سير المعارك التي تدور على مداخل مدينة الحديدة بدعم وإسناد من قوات دعم الشرعية .
وجدد بن دغر وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية حرص الحكومة الشرعية في بلاده على تجنيب المدنيين ويلات الحرب التي فرضتها المليشيا بانقلابها الدموي والهمجي على الدولة وإرادة الشعب وتعنتها القاطع تجاه كل مساعي السلام .
وقال رئيس الوزراء اليمني، إن ملامح النصر باتت قريبة والخلاص الناجز باستعادة الوطن والدولة من قبضة أسوأ انقلاب همجي اجرامي سلالي عرفه التاريخ الوطني وإعادته لمحيطه العربي وإنهاء المطامع الإيرانية في المنطقة .
وأطلعت القيادات العسكرية رئيس الوزراء اليمني على المستجدات العسكرية الميدانية في جبهة الساحل الغربي على طريق تحرير مدينة الحديدة من مليشيا الحوثي الانقلابية .
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