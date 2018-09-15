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السديس يحذر موظفي الحرمين من الاجتهادات والقرارات الفردية

السديس يحذر موظفي الحرمين من الاجتهادات والقرارات الفردية
http://almnatiq.net/?p=631666
المناطق_مكة

حذر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبد الرحمن السديس من الاجتهادات والقرارات الفردية في العمل كونه مؤسسي مبني على لوائح وأنظمة ينبغي الالتزام بها ، مشيرا إلى أن ذلك لا ينافي التطوير والتجديد وتفعيل مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام لنشر رسالة الحرمين الشريفين وإبراز الجهود والإنجازات التي تقدم فيهما ، جاء ذلك في سياق لقاءاته بالمستشارين ومدراء العموم والإدارات بوكالة المسجد النبوي.

وبين د. السديس أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من الإنتاج والعمل والحرص على المبادرات وتسيير وتسهيل أعمال الزائرين والعناية بالجودة والتميز والمعايير والمقاييس العليا في الأعمال والحرص على تحقيق المصلحة العامة ، مؤكدا على أهمية العمل بأمانة ومسؤولية ، وقال : المملكة – حفظها الله – عازمة على تطبيق الرؤية باستقبال 30 مليون معتمر وزائر في السنة الواحدة وذلك يحتاج إلى العمل كفريق واحد من الجميع.

وشدد الرئيس العام على ضرورة الاستفادة من التقنية الحديثة والتطبيقات الذكية واستخدامها في العمل لمواكبة عصر التطور والتقنية.

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