مشتريات الهند من نفط إيران تنخفض قبل العقوبات الأمريكية

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سوف تخفض المصافي الهندية شحناتها الشهرية من الخام الإيراني لشهري سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول بنحو النصف مقارنة مع المستويات المسجلة في وقت سابق من العام الجاري.

يأتي هذا في الوقت الذي تعمل فيه نيودلهي على الحصول على استثناءات من العقوبات التي تخطط واشنطن لإعادة فرضها على صادرات طهران من النفط في نوفمبر تشرين الثاني.

وستنخفض حمولات الهند من النفط الإيراني هذا الشهر والشهر المقبل إلى أقل من 12 مليون برميل في كل من الشهرين بعدما تلقت المشتريات في الفترة من أبريل نيسان إلى أغسطس آب دعما من التوقعات بالخفض.

وتجدد الولايات المتحدة العقوبات على إيران بعد الانسحاب من اتفاق نووي جرى التوصل إليه في عام 2015 بين طهران والقوى العالمية.

وأعادت الولايات المتحدة فرض بعض العقوبات المالية منذ السادس من أغسطس آب، بينما ستدخل العقوبات التي تؤثر على قطاع البترول الإيراني حيز التنفيذ اعتبارا من الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.

وأبلغت وزارة النفط الهندية في يونيو حزيران شركات التكرير بالاستعداد لخفض كبير للواردات من إيران أو وقفها تماما اعتبارا من نوفمبر تشرين الثاني.

كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال الأسبوع الماضي في نيودلهي بعد اجتماع مع مسؤولين كبار إن واشنطن تدرس إعفاءات لمشتري النفط الإيراني مثل الهند لكن يتعين علي المشترين وقف واردات الخام من طهران في نهاية المطاف.