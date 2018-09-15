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الجيش اليمني يقصف تعزيزات الحوثيين غرب تعز

الجيش اليمني يقصف تعزيزات الحوثيين غرب تعز
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المناطق_وكالات

قصفت مدفعية الجيش اليمني، اليوم السبت، تعزيزات مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة مقنبة غربي محافظة تعز.
وذكر مصدر ميداني لموقع (سبتمبر نت) أن قصف المدفعية تركز على تعزيزات المليشيا في مناطق الفضال ومحيط جبل الحصن في مديرية مقبنة، مؤكدا أن القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.
في غضون ذلك اندلعت مواجهات بين قوات الجيش اليمني والمليشيا في جبهة الضباب جنوبي غرب محافظة تعز، عقب محاولة الأخيرة التسلل باتجاه مواقع في منطقة الصياحي.
وذكر مصدر ميداني أن قوات الجيش أحبطت التسلل، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد أن تكبدت قتلى وجرحى في صفوفها.

 

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