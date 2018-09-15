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الوسط الرياضي يفجع برحيل الإعلامي خالد قاضي

الوسط الرياضي يفجع برحيل الإعلامي خالد قاضي
http://almnatiq.net/?p=631690
المناطق_الرياض

انتقل إلى رحمة الله، الإعلامي الرياضي خالد قاضي، بعد معاناة مع المرض ألزمه الفراش الأبيض خلال الفترة الأخيرة.

من جانبه، تقدم رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، بالتعازي في وفاة قاضي، وذكر في تغريدة عبر حسابه في تويتر مساء اليوم السبت: “أسأل الله أن يتغمد الأخ خالد قاضي بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، صادق العزاء لأسرته ولنا جميعاً، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وتسابق الرياضيون بكافة ألوانهم وانتماءاتهم للأندية الرياضية في الترحم على الإعلامي خالد القاضي سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

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