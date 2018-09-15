بالفيديو : القادسية يهز شباك الاتحاد بثلاثة أهداف دون مقابل

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بالفيديو : القادسية يهز شباك الاتحاد بثلاثة أهداف دون مقابل

بالفيديو : القادسية يهز شباك الاتحاد بثلاثة أهداف دون مقابل
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المناطق_الرياض

جرع القادسية مضيفه الاتحاد طعم الخسارة بثلاثة أهداف دون مقابل وسط جماهيره في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهر” ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل هدفي القادسية لاعبيّه البرازيلي إلتون خوزيه عند الدقيقة (3)، وأضاف البرازيلي جورجينيو الهدف الثاني عند الدقيقة (64)، بسمارك عند الدقيقة (80) من عمر المباراة.

بهذه النتيجة ارتفع القادسية برصيده إلى 4 نقاط، فيما بقيّ الاتحاد بدون رصيد من النقاط بعد تلقيه لهزيمتين كانت الأولى أمام الشباب.

 

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