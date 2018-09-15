شاهد بالفيديو .. مواطنة في ينبع تطارد وافد تحرش بابنتها وتصوره بكاميرا هاتفها .. “والله ما حسيبك”

شاهد بالفيديو .. مواطنة في ينبع تطارد وافد تحرش بابنتها وتصوره بكاميرا هاتفها .. “والله ما حسيبك”

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شاهد بالفيديو .. مواطنة في ينبع تطارد وافد تحرش بابنتها وتصوره بكاميرا هاتفها .. “والله ما حسيبك”

شاهد بالفيديو .. مواطنة في ينبع تطارد وافد تحرش بابنتها وتصوره بكاميرا هاتفها .. “والله ما حسيبك”
http://almnatiq.net/?p=631704
المناطق_ينبع

تمكنت شرطة محافظة ينبع، اليوم (السبت)، من الاطاحة بمقيم من الجنسية العربية متهم بالتحرش بطفلة في العاشرة من عمرها عدة مرات.

وذكرت مصادر : “أنه تم القبض على المتهم في أقل من ساعة واحدة بعد انتشار مقطع السيدة التي ظهرت وهي تستغيث بالجهات المعنية”، مبيناً أنه تمت إحالته للنيابة العامة وفقا لموقع تواصل.

وكان مقطع فيديو متداول ظهرت فيه امرأة تشكو من وافد يقوم بالتحرش بطفلتها عند ذهابها لإحدى البقالات الواقعة في حي السميري بينبع مطالبة الجهات المختصة بضرورة القبض عليه ومحاسبته وإيقاع أقصى العقوبات بحقه قبل أن تتمكن شرطة ينبع من إلقاء القبض عليه في وقت وجيز من انتشار المقطع ذاته.

 

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