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وزارة التعليم تتيح تحميل الكتب المدرسية الرقمية للطلاب والطالبات

وزارة التعليم تتيح تحميل الكتب المدرسية الرقمية للطلاب والطالبات
http://almnatiq.net/?p=631708
المناطق_الرياض

أتاحت وزارة التعليم جميع المقررات والكتب المدرسية الرقمية عبر موقع بوابة عين ien.edu.sa لتكون في متناول الطلاب والطالبات، وذلك بـ (6) خطوات سريعة تبدأ بالدخول للبوابة، واختيار أيقونة تحميل الكتب، واختيار نوع التعليم (تعليم عام) والمرحلة الدراسية، والصف والفصل الدراسي، والمادة ومن ثم تحميل الكتاب على الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية .

وتعمل وزارة التعليم عبر شركة تطوير للخدمات التعليمية وشركة تطوير لتقنيات التعليم إلى تحول كبير في الكتب المدرسية وتفعيل الجانب الرقمي وجعل التقنية أكثر حضوراً في العملية التعليمية عبر منظومة مشروعات من بينها المحتوى الرقمي والمدرسة الافتراضية والمنصات التفاعلية ضمن استراتيجية تحقق الوصول إلى أفضل الممارسات التعليمية.

وفي سياق متصل ستعلن وزارة التعليم الأسبوع الجاري عن خطواتها التطويرية للكتب المدرسية، ومعرضا مصاحباً للاطلاع على التحول الذي يشهده الكتاب المدرسي الذي يشمل تغييراً في بنية المقرر وإدخال التقنية عبر الإفادة منها للوصول إلى المحتوى بطرق سهلة تمكن الطالب والطالبة من تحويل الأجهزة الذكية إلى أدوات للتعلم .

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