احدث الأخبار

ألمانيا لا تستبعد انتشارا طويل الأمد لقواتها بالشرق الأوسط
أبرز المواد
 عباس يحذر من مخططات إسرائيلية لتقسيم الأقصى
أبرز المواد
 إيرانيون غاضبون يحطمون سفارة بلادهم في باريس
أبرز المواد
 وزارة التعليم تتيح تحميل الكتب المدرسية الرقمية للطلاب والطالبات
أبرز المواد
 الهلال يقدم احتجاجا رسميا بشأن البطاقة الصفراء الثانية لبوتيا
أبرز المواد
 شاهد بالفيديو .. مواطنة في ينبع تطارد وافد تحرش بابنتها وتصوره بكاميرا هاتفها .. “والله ما حسيبك”
أبرز المواد
 “تركي آل الشيخ” يوجه بتخصيص دخل مباراة الأهلي والحزم لأسرة خالد قاضي
أبرز المواد
 بالفيديو : القادسية يهز شباك الاتحاد بثلاثة أهداف دون مقابل
أبرز المواد
 التحالف يعلن تفاصيل اعتراض صاروخ حوثي أطلق باتجاه المملكة
أبرز المواد
 الوسط الرياضي يفجع برحيل الإعلامي خالد قاضي
أبرز المواد
 الجيش اليمني يقصف تعزيزات الحوثيين غرب تعز
أبرز المواد
 هاواوي تعتزم طرح هاتف قابل للطي العام القادم
أبرز المواد
ألمانيا لا تستبعد انتشارا طويل الأمد لقواتها بالشرق الأوسط

ألمانيا لا تستبعد انتشارا طويل الأمد لقواتها بالشرق الأوسط

أبرز المواد
عباس يحذر من مخططات إسرائيلية لتقسيم الأقصى

عباس يحذر من مخططات إسرائيلية لتقسيم الأقصى

أبرز المواد
إيرانيون غاضبون يحطمون سفارة بلادهم في باريس

إيرانيون غاضبون يحطمون سفارة بلادهم في باريس

أبرز المواد
وزارة التعليم تتيح تحميل الكتب المدرسية الرقمية للطلاب والطالبات

وزارة التعليم تتيح تحميل الكتب المدرسية الرقمية للطلاب والطالبات

أبرز المواد

ألمانيا لا تستبعد انتشارا طويل الأمد لقواتها بالشرق الأوسط

ألمانيا لا تستبعد انتشارا طويل الأمد لقواتها بالشرق الأوسط
http://almnatiq.net/?p=631723
المناطق - وكالات

قالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين، إنها لا تستطيع أن تستبعد “انتشارا طويل الأمد” للقوات الألمانية في الشرق الأوسط.

وأدلت الوزيرة بهذه التصريحات خلال زيارة لقاعدة جوية أردنية يتمركز فيها نحو 300 جندي ألماني، إضافة إلى طائرة تزويد بالوقود و4 طائرات من طراز تورنيدو تقوم بمهام استطلاع، في إطار عمليات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش.

وردت فون دير ليين على سؤال عما إذا كانت ألمانيا تحتاج إلى قاعدة عسكرية استراتيجية في الشرق الأوسط، قائلة: “في البداية علينا أن ننهي هذا الانتشار بنجاح. دعوني أقول إنني لا أريد أن أستبعد الفكرة”، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

روابط ذات صلة

عباس يحذر من مخططات إسرائيلية لتقسيم الأقصى

عباس يحذر من مخططات إسرائيلية لتقسيم الأقصى
إيرانيون غاضبون يحطمون سفارة بلادهم في باريس

إيرانيون غاضبون يحطمون سفارة بلادهم في باريس
وزارة التعليم تتيح تحميل الكتب المدرسية الرقمية للطلاب والطالبات

وزارة التعليم تتيح تحميل الكتب المدرسية الرقمية للطلاب والطالبات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*