10 شروط للاستفادة من منتج “حل” لتمويل مشاريع التوطين

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اشترط بنك التنمية الاجتماعية عشرة شروط لراغبي الاستفادة من المنتج التمويلي الجديد “حلّ” لإقراض المواطنين في الأنشطة الـ 12 المستهدفة بالتوطين، حيث تضمن أن يكون المشروع جديدا أو تحت التأسيس، وأن يسمح السجل الائتماني للمتقدم بالحصول على التمويل.

ووفقاً لـ “الاقتصادية”، فإن البنك اشترط على الراغبين في التمويل الذي يبدأ من 50 ألفا إلى مليون ريال، ألا يجمع بين طلبي تمويل من برامج البنك التمويلية، وألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً ولا يزيد على 60 عاماً، إضافة إلى الإقرار بحق البنك في الحصول على سجله الائتماني من شركة سمة.

ويتعهد المستفيد للبنك بتوفير كافة المعلومات عن المشروع أثناء إنشائه وبعد تشغيله، وتزويد البنك بكافة البيانات المحاسبية والمالية وكشوفات الحسابات المصرفية وغيرها من المعلومات التي يطلبها البنك عن المشروع، إضافة إلى التعهد بالتفرغ لإدارة المشروع المطلوب تمويله بعد توقيع عقد التمويل مع البنك.

ومنح البنك ثماني مزايا خاصة للمستفيدين تشمل السماح في السداد تصل إلى 18 شهرًا، وأقساط ميسرة وفترة سداد تصل إلى 72 شهرًا، وتأهيل ورعاية المشاريع، إلى جانب دورات تدريبية متخصصة لهم على أيدي مختصين، وورش عمل وتقديم استشارات فنية ومالية وتسويقية مجاناً للمستفيدين.