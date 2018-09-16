مقترح تطوير برامج لتشغيل الجنادرية طوال العام

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قدمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ووزارة الحرس الوطني، مقترحات لتطوير برامج لتشغيل المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية على مدار العام، وذلك خلال اجتماع بين الجانبين أقيم بمقر الهيئة مؤخراً في الرياض. واطلع فرق من وزارة الحرس الوطني برئاسة سمو الأمير محمد بن عياف رئيس إدارة التحول والمشرف العام على مهرجان الجنادرية، على تجربة وخبرة هيئة السياحة في إدارة المهرجانات والأفكار التطويرية للفعاليات، خلال الاجتماع الذي رأسه مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض المهندس عبدالعزيز آل حسن ممثلاً للهيئة، ومدير عام المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية سعود الرومي ممثلاً لوزارة الحرس الوطني، وحضور عدد من المسؤولين في الهيئة والوزارة. وأكد مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض المهندس عبدالعزيز آل حسن ، أهمية المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة في الجنادرية بالرياض كل عام، مبيناً أن الجنادرية يعد أهم مهرجان تراثي وثقافي في منطقة الرياض. وبين أن المهرجان يسهم في تنشيط السياحة بالمنطقة خلال فترة إقامته من خلال جذب عشرات الآلاف من الزوار سواء من المواطنين أو المقيمين أو الزوار والسياح من الخارج، متوقعاً أن يعمل استمرار تشغيل مهرجان الجنادرية خارج أوقات المعتادة في كل عام في إحداث انتعاشة سياحية ورواج اقتصادي في منطقة الرياض. وأوضح آل حسن أن الهدف من الاجتماع الخروج بتصور عن تمديد مهرجان الجنادرية خارج أوقات إقامته، مشيراً إلى أنه تم خلاله عرض جائزة التميز السياحي التي تطلقها هيئة السياحة كل عام وآلية الترشح لها، وتقديم أبرز ما خرجت به ورشة عمل أقيمت مؤخراً لمنظمي الفعاليات في المملكة حول تشغيل الجنادرية خارج أوقات المهرجان، بجانب عرض عن الأبحاث والدراسات السياحية التي تصدر عن مركز ماس التابع للهيئة فيما يتعلق بالجنادرية، وفتح النقاش حول عدد من النقاط الأخرى. وأشار مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض، إلى أن الاجتماع خرج بعدة توصيات أهمها، ترشيح هيئة السياحة لشركة مسوقة ومنفذة لبعض الأعمال الخدمية للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية وتسويقها، ومساندة الهيئة لوزارة الحرس الوطني في إعداد الأسس المرجعية للأعمال التسويقية، وإعداد ورش عمل أخرى لمنظمي الفعاليات حول المهرجان، إضافة إلى دعم ومشاركة هيئة السياحة لوزارة الحرس الوطني في إعداد معايير واشتراطات جائزة أفضل منطقة مشاركة بالجنادرية. وكانت وزارة الحرس الوطني قد أقامت ورشة عمل بمشاركة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وعدد من الجهات الحكومية خلال الفترة الأخيرة بمقر المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية، لمناقشة استمرار تشغيل المهرجان خارج أوقاته المعتادة كل عام، حيث تم عرض عدد من الفعاليات المقترحة لتنفيذها خلال فترة ما بعد المهرجان، ودراسة الفترة المقترحة تنفيذها ما بعد المهرجان، وتوقعات وتطلعات الشركاء ومنظمي الفعاليات من المهرجان.