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مقتل قياديين بارزين من ميليشيات الحوثي قرب صعدة

مقتل قياديين بارزين من ميليشيات الحوثي قرب صعدة
http://almnatiq.net/?p=631733
المناطق - وكالات

قتل قياديان ميدانيان بارزان من ميليشيات الحوثي الإيرانية في مواجهات مع قوات دعم الشرعية في مران جنوب غربي محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للمتمردين في اليمن.

وقالت مصادر عسكرية إن القياديين الحوثيين أحمد علا الله الرضاعي، وأحمد الغزي، لقيا مصرعهما مع عدد من مرافقيهما، في مواجهات مع أفراد الجيش الوطني في منطقة الجميم في مران بمديرية حيدان في صعدة.

وأوضحت المصادر أن مواجهات الأيام الماضية في منطقة مران أسفرت عن مصرع وإصابة أكثر من 50 مسلحا من الحوثيين.

وتواصل قوات الجيش، مسنودة بقوات التحالف، تقدمها في منطقة مران، مسقط رأس زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي.

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