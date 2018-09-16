ضبط 1.7 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

ضبط 1.7 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أبرز المواد
“هواوي” تحضر لمفاجأة.. هاتف قابل للطي يغني عن الكمبيوتر

“هواوي” تحضر لمفاجأة.. هاتف قابل للطي يغني عن الكمبيوتر

أبرز المواد
“ألوية العمالقة” تتقدم نحو الحديدة وتحاصر الحوثيين في الكيلو 16

“ألوية العمالقة” تتقدم نحو الحديدة وتحاصر الحوثيين في الكيلو 16

أبرز المواد
رغم رفع أسعار الفائدة لمستوى قياسي .. “نزيف” الليرة التركية لا يتوقف

رغم رفع أسعار الفائدة لمستوى قياسي .. “نزيف” الليرة التركية لا يتوقف

أبرز المواد

مصر .. إطلاق أضخم حملة مسح طبي في العالم بـ 50 مليون مواطن

مصر .. إطلاق أضخم حملة مسح طبي في العالم بـ 50 مليون مواطن
http://almnatiq.net/?p=631736
المناطق - وكالات

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بإطلاق أضخم حملة مسح طبي لخمسين مليون مواطن بداية من شهر أكتوبر المقبل بإشراف وزارة الصحة وبمشاركة المؤسسات المعنية في الدولة.

وبحسب المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي، فإن هذه الحملة تهدف للكشف عن فيروس التهاب الكبد “سي” والأمراض السارية الأخرى، وتوفير علاج لها.

ويشمل المسح الطبي الشامل للكشف عن فيروس “سي” الفئات التي يقل عمرها عن 18 سنة، علما أن تعداد هذه الفئة السكانية في مصر يتراوح بين 45 و52 مليون نسمة.

ويرتقب أن تبدأ هذه الحملة الطبية في أكتوبر المقبل بتسع محافظات وستقوم 1304 وحدات صحية بإنجاز هذه المبادرة الصحية الضخمة بشكل مجاني في مصر والتي حققت نجاحا كبيرا في علاج مرض التهاب الكبد الوبائي فيروس “سي”، حيث تم علاج مليون ونصف المليون مريض خلال 3 أعوام بحسب وزارة الصحة المصرية.

ويعاني حوال 6 ملايين مصري من مرض التهاب الكبد الوبائي، وهي إحدى أعلى النسب في العالم، وبدأت مصر برنامجا علاجيا، قبل 3 سنوات، ساهم في شفاء عدد كبير من المرضى.

ويعتمد البرنامج على دواء علاج جديد تقوم الدولة بشرائه من الشركة الأميركية المنتجة له.

وكانت العديد من الأسر المصرية تعاني من ارتفاع تكاليف الدواء، التي قد تصل إلى 1400 جنيه مصري (وهو ثمن الجرعة الواحدة في الشهر)، مع العلم أن العلاج يتطلب عدة أشهر.

روابط ذات صلة

ضبط 1.7 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

ضبط 1.7 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
“هواوي” تحضر لمفاجأة.. هاتف قابل للطي يغني عن الكمبيوتر

“هواوي” تحضر لمفاجأة.. هاتف قابل للطي يغني عن الكمبيوتر
“ألوية العمالقة” تتقدم نحو الحديدة وتحاصر الحوثيين في الكيلو 16

“ألوية العمالقة” تتقدم نحو الحديدة وتحاصر الحوثيين في الكيلو 16

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*