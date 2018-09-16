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الملكي يسقط في فخ التعادل مع أتلتيكو بلباو

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http://almnatiq.net/?p=631739
المناطق - وكالات

توقفت البداية المثالية لريال مدريد في الموسم الجديد عندما تعادل 1-1 مع مضيفه أتليتيك بيلباو في أجواء سيئة ليتراجع بفارق نقطتين خلف برشلونة حامل اللقب في صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ومنح إيكر مونياين تقدما مستحقا لبيلباو في الدقيقة 32 بعدما فشل لاعبو ريال مدريد في العودة سريعا للدفاع في هجمة مرتدة.

وأتيحت لأصحاب الأرض العديد من الفرص خلال الشوط الأول الممتع بينما حرم أوناي سيمون حارس بيلباو البالغ من العمر 21 عاما ريال مدريد من التسجيل مرتين.

وهز الفريق الزائر شباك الحارس الشاب أخيرا عندما حول إيسكو تمريرة غاريث بيل العرضية برأسه في المرمى في الدقيقة 63 بعدما تحسن أداء الضيوف عقب اشتراك لاعب الوسط كاسيميرو في بداية الشوط الثاني.

وتصدى سيمون لفرصتين بشكل رائع ليحرم ماركو أسينسيو وسيرجيو راموس من التسجيل لكن بيلباو واصل شن هجمات مرتدة، فأطلق إنياكي وليامز تسديدة حادت قليلا عن المرمى وحُرم فريق اقليم الباسك من ركلة جزاء عقب اصطدام الكرة بذراع كاسيميرو بينما كان اللاعب البرازيلي على الأرض.

وأثار القرار غضب جماهير بيلباو في أجواء عدائية باستاد سان ماميس، وانعكس ذلك على الملعب فأشهر الحكم خوسيه لويس غونزاليس البطاقة الصفراء ثماني مرات منها ست للاعبي بيلباو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري برصيد عشر نقاط بعد أربع مباريات. وعوض برشلونة حامل اللقب، الذي يملك 12 نقطة، تأخره ليهزم ريال سوسيداد 2-1 في وقت سابق السبت.

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