رغم رفع أسعار الفائدة لمستوى قياسي .. “نزيف” الليرة التركية لا يتوقف

المناطق - وكالات

تراجعت الليرة التركية في تعاملات أمس، بعد يوم من رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 625 نقطة أساس.

وكانت العملة التركية قد ارتفعت إلى 6.1728 ليرة للدولار بعد رفع الفائدة أمس الأول، لكنها تراجعت قليلا في التعاملات الصباحية أمس، وفقا لـ “رويترز”.

ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي 625 نقطة أساس أمس الأول، لدعم الليرة، فيما تعد معارضة صريحة للرئيس رجب طيب أردوغان الذي يرفض رفع الفائدة.

وزاد البنك سعر إعادة الشراء “ريبو” لأجل أسبوع إلى 24 في المائة، ما يعني أنه رفع أسعار الفائدة بمقدار 11.25 نقطة مئوية منذ أواخر نيسان (أبريل) الماضي في مسعى لوقف انخفاض الليرة المتداعية.

وجاء القرار على الرغم من تأكيد أردوغان معارضته أسعار الفائدة المرتفعة في وقت سابق، قائلا “إن التضخم نتج عن خطوات خاطئة اتخذها البنك المركزي”.

وكان 11 مختصا اقتصاديا استطلعت “رويترز” آراءهم قد توقعوا أن يشدد البنك سياسته النقدية، لكن توقعات الزيادة في أسعار الفائدة راوحت بين 225 و725 نقطة أساس، إذ يوازن البنك بين المخاوف من ضعف الليرة والقلق من تباطؤ اقتصادي.