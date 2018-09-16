“ألوية العمالقة” تتقدم نحو الحديدة وتحاصر الحوثيين في الكيلو 16

أعلن الجيش اليمني فرض سيطرته على جميع المناطق المحيطة بكيلو 16 وتقدمه باتجاه جامعة الحديدة، وتوغله فيما بعد في منطقة كيلو 16.
وقال ركن عمليات ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني العقيد أحمد قايد الصبيحي إن قوات الجيش اليمني أصبحت تحاصر ميليشيا الحوثي الانقلابية من جهة الشرق والغرب والجنوب.
وأضاف أنه لم يبق أمام الميليشيا إلا مدخلاً واحدًا فقط وهو طريق الصليف القادم من محافظات المحويت وحجة وصولًا إلى مديرية حرض.
وأشار العقيد الصبيحي إلى أن الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران، تعيش حالة ارتباك ورعب وانشقاقات كبيرة في صفوفها بعد مقتل العشرات من قياداتها خلال الأيام الماضية.
من جهة أخرى، قُتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية وأصيب آخرون في معارك مع قوات الجيش اليمني بإسناد من التحالف العربي في مواقع راس حوران بجبهة قانية في محافظة البيضاء، وسط اليمن.
وقالت مصادر ميدانية يمنية، إن المواجهات بين الجانبين أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا وأسر 4 آخرين فيما أصيب 7 من أفراد الجيش، وفقًا لما أورده موقع القوات المسلحة اليمنية.
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