مقتل وإصابة حوثيين في ‏مواجهات مع الجيش اليمني في البيضاء

المناطق - وكالات

قُتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي ‏الانقلابية ‏وأصيب آخرون في معارك مع قوات ‏الجيش اليمني بإسناد من التحالف العربي في مواقع ‏راس حوران بجبهة قانية ‏في محافظة البيضاء، وسط ‏اليمن.‏

وقالت مصادر ميدانية يمنية، إن المواجهات بين الجانبين ‏أسفرت ‏عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا وأسر ‏‏4 ‏آخرين فيما أصيب 7 من أفراد الجيش، وفقًا لما ‏أورده موقع القوات المسلحة اليمنية.‏