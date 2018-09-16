مقتل وإصابة حوثيين في ‏مواجهات مع الجيش اليمني في البيضاء

مقتل وإصابة حوثيين في ‏مواجهات مع الجيش اليمني في البيضاء

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مقتل وإصابة حوثيين في ‏مواجهات مع الجيش اليمني في البيضاء

مقتل وإصابة حوثيين في ‏مواجهات مع الجيش اليمني في البيضاء
http://almnatiq.net/?p=631761
المناطق - وكالات

قُتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي ‏الانقلابية ‏وأصيب آخرون في معارك مع قوات ‏الجيش اليمني بإسناد من التحالف العربي في مواقع ‏راس حوران بجبهة قانية ‏في محافظة البيضاء، وسط ‏اليمن.‏
وقالت مصادر ميدانية يمنية، إن المواجهات بين الجانبين ‏أسفرت ‏عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا وأسر ‏‏4 ‏آخرين فيما أصيب 7 من أفراد الجيش، وفقًا لما ‏أورده موقع القوات المسلحة اليمنية.‏

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