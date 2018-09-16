قُتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية وأصيب آخرون في معارك مع قوات الجيش اليمني بإسناد من التحالف العربي في مواقع راس حوران بجبهة قانية في محافظة البيضاء، وسط اليمن.
وقالت مصادر ميدانية يمنية، إن المواجهات بين الجانبين أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا وأسر 4 آخرين فيما أصيب 7 من أفراد الجيش، وفقًا لما أورده موقع القوات المسلحة اليمنية.
مقتل وإصابة حوثيين في مواجهات مع الجيش اليمني في البيضاء
قُتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية وأصيب آخرون في معارك مع قوات الجيش اليمني بإسناد من التحالف العربي في مواقع راس حوران بجبهة قانية في محافظة البيضاء، وسط اليمن.
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