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بالفيديو.. بماذا برر عمر خربين تصرفه مع عموري؟!

بالفيديو.. بماذا برر عمر خربين تصرفه مع عموري؟!
http://almnatiq.net/?p=631783
المناطق_الرياض

 نشر لاعب نادي الهلال عمر خربين فيديو بصحبة اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن وضح فيه ماتداولته بعض الجماهير للقطة التي ظهر فيها أثناء المباراة وهو يتجاهل مصافحة عمر عبدالرحمن بعد احتساب ركلة جزاء تسبب بها خربين.
خلاف بينهما
وظهر لدى الجماهير أن هناك خلاف بينهما، ذلك خلال المباراة التي كسب فيها الهلال نظيره الرائد أمس السبت، على ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم بنتيجة 3/1، في الجولة الثانية، وسجل الأهداف كلا من الفرنسي غوميز و عمر عبدالرحمن والبرازيلي كارلوس إدواردو.
اعتذاره
وأوضح خلال الفيديو أنه لم يكن يقصد تجاهل اللاعب عمر عبدالرحمن وأنه لم ينتبه له، مقدمًا اعتذاره له.

 

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