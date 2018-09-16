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وظائف شاغرة بجامعة الملك خالد

وظائف شاغرة بجامعة الملك خالد
http://almnatiq.net/?p=631786
المناطق_أبها

أعلنت المدينة الطبية بجامعة الملك خالد عن رغبتها في التوظيف على وظائف إدارية على برنامج التشغيل الذاتي ممن تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات والتي سيتم فتح بوابة التقديم بمشيئة الله اليوم الأحد 06 / 01 / 1440هـ ولمدة أسبوع.

ومن الوظائف المطلوبة: موظف موارد بشرية– موظف إدارة مالية– موظف إدارة ميزانية– موظف مشتريات– موظف إدارة المتابعة– موظف إدارة متابعة– موظف شؤون قانونية– مشرف موارد بشرية– مهندس شبكة وأنظمة تقنية المعلومات IT infrastructure engineer.

ومن ضمن الشروط العامة للوظائف الإدارية أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وأن يكون المتقدم لائقاً صحياً وأن يكون التقديم إلكترونياً عن طريق الموقع المذكور ويتم تسجيل البيانات على مسؤولية المتقدم أو المتقدمة وإرفاق كامل المستندات والوثائق المطلوبة بصيغة pdf.

لا يسمح بالتقديم على أكثر من وظيفة واحدة وينتج عن مخالفة ذلك استبعاد المتقدم وألا يكون المتقدم أو المتقدمة مفصولاً من جهة أخرى لأسباب تأديبية أو صدر بحقه حكم شرعي.

مع ضرورة إرفاق شهادات الخبرة التي تكون في مجال تخصص الوظيفة المتقدم عليها إن وجدت، مع مصادقة شهادات الخبرة واجتياز الاختبار أو المقابلة الشخصية حسب ما تراه المدينة الطبية بالجامعة وإرفاق صورة من وثيقة التخرج والسجل الأكاديمي والهوية الوطنية.

مع ضرورة إرفاق ترجمة لأي شهادة بغير اللغة العربية من مكتب معتمد في حال الحصول على الشهادة الدراسية والخبرات من خارج المملكة يلزم معادلة الشهادة من وزارة التعليم وتصديق الخبرات.

وسيكون التقديم إلكترونياً عبر موقع جامعة الملك خالد الرسمي لمدة أسبوع على الرابط :
https://medemployment.kku.edu.sa/MedJobs/Profile/Login.aspx

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