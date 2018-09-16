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اقتراب إعصار قوي من هونج كونج والصين بعد اجتياح الفلبين

اقتراب إعصار قوي من هونج كونج والصين بعد اجتياح الفلبين

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اقتراب إعصار قوي من هونج كونج والصين بعد اجتياح الفلبين

اقتراب إعصار قوي من هونج كونج والصين بعد اجتياح الفلبين
http://almnatiq.net/?p=631799
المناطق_وكالات

اتجه إعصار قوي صوب هونج كونج والسواحل الصينية اليوم الأحد واكتسب قوة فوق بحر الصين الجنوبي بعد أن اجتاح الفلبين وخلف ما لا يقل عن 25 قتيلا.

ويعد الإعصار مانكوت أقوى إعصار استوائي يصيب المنطقة هذا العام إذ يحمل رياحا تتجاوز سرعتها 200 كيلومتر في الساعة وهو ما يعادل الفئة الخامسة وهي الأقوى في المحيط الأطلنطي.

وقالت السلطات الفلبينية إن ما لا يقل عن 25 شخصا لاقوا حتفهم معظمهم في انهيارات أرضية في مناطق جبلية خلفت أيضا 13 مفقودا على الأقل.

ومن المتوقع أن يمر الإعصار على بعد 100 كيلومتر إلى الجنوب من هونج كونج ويتجه غربا صوب الساحل الصيني لمقاطعة قوانغدونغ بالإضافة إلى مكاو على امتداد دلتا نهر بيرل.

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