بومبيو يفتح النار على كيري بعد “اتصالات إيران”

بومبيو يفتح النار على كيري بعد “اتصالات إيران”

أبرز المواد
وفاة معلمة وإصابة 7 أخريات في حادث مروع أثناء ذهابهن للمدرسة في الليث

وفاة معلمة وإصابة 7 أخريات في حادث مروع أثناء ذهابهن للمدرسة في الليث

أبرز المواد
الكويت: الشيخ صباح الأحمد الصباح خط أحمر يا قناة “المنار”

الكويت: الشيخ صباح الأحمد الصباح خط أحمر يا قناة “المنار”

أبرز المواد
طالبة جامعية تسكن بعيداً عن أهلها.. هل تستطيع التسجيل في حساب المواطن ؟

طالبة جامعية تسكن بعيداً عن أهلها.. هل تستطيع التسجيل في حساب المواطن ؟

أبرز المواد

وفيات في أمريكا جراء العاصفة فلورنس اعصار فلورنس

وفيات في أمريكا جراء العاصفة فلورنس اعصار فلورنس
http://almnatiq.net/?p=631802
المناطق_وكالات

حذّرت السلطات الأميركيّة السبت السكّان الذين أخلوا منازلهم بسبب العاصفة فلورنس من أنّ خطرها لم ينته بعد، فهي أدّت إلى تساقط كمّيات قياسية من الأمطار في جنوب شرق الولايات المتحدة ما تسبّب بفيضانات كارثية.

وأكّد حاكم ولاية كارولاينا الشماليّة روي كوبر رسميًا مصرع خمسة أشخاص في الولاية، مشيرًا إلى أنّ حصيلة الوفيات ليست نهائية.

وارتفعت الحصيلة الإجماليّة لضحايا العاصفة إلى ستّ وفيات مع تسجيل مصرع شخص في ولاية كارولاينا الجنوبية.

وضرب إعصار فلورنس الجمعة الساحل الشرقي للولايات المتحدة، لكنّه ما لبث أن تحوّل من إعصار من الفئة الأولى إلى عاصفة مدارية عاثت خرابًا في ولايتَي كارولاينا الشمالية والجنوبية حيث انهمرت أمطار غزيرة تسببت في اقتلاع الأشجار وأعمدة الكهرباء ما أجبر 20 ألف شخص على التوجه إلى الملاجئ.

والسبت حاول عدد من السكّان العودة إلى منازلهم عبر طرقات غمرتها المياه، مستعينين بآلات المنشار لقطع الأشجار التي سقطت فوق الطرقات.

وحذّر كوبر السكّان من محاولة العودة إلى منازلهم بسبب خطورة الطُرق. وقال إنّ طُرق الولاية كافّة عرضة حاليًا لخطر الفيضانات .

وتابع حاكم كارولاينا الشمالية مع تواصل ارتفاع منسوب مياه الأنهر وتساقط الأمطار، ستكثر الفيضانات ، مشيرًا إلى إصدار العديد من المقاطعات الداخلية أوامر إخلاء قسرية حفاظا على سلامة السكان، وكان كوبر أشار في وقت سابق إلى أنّ العاصفة تُسقط كمّيات قياسية من الأمطار: تقاس في بعض المناطق بالأقدام وليس بالبوصة .

روابط ذات صلة

بومبيو يفتح النار على كيري بعد “اتصالات إيران”

بومبيو يفتح النار على كيري بعد “اتصالات إيران”
وفاة معلمة وإصابة 7 أخريات في حادث مروع أثناء ذهابهن للمدرسة في الليث

وفاة معلمة وإصابة 7 أخريات في حادث مروع أثناء ذهابهن للمدرسة في الليث
الكويت: الشيخ صباح الأحمد الصباح خط أحمر يا قناة “المنار”

الكويت: الشيخ صباح الأحمد الصباح خط أحمر يا قناة “المنار”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*