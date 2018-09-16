الكويت: الشيخ صباح الأحمد الصباح خط أحمر يا قناة “المنار”

الكويت: الشيخ صباح الأحمد الصباح خط أحمر يا قناة “المنار”

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رداً على تجاوزات قناة المنار التابعة لحزب الله الإرهابي

الكويت: الشيخ صباح الأحمد الصباح خط أحمر يا قناة “المنار”

الكويت: الشيخ صباح الأحمد الصباح خط أحمر يا قناة “المنار”
http://almnatiq.net/?p=631808
المناطق-الرياض

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي “مرزوق علي الغانم” اليوم أن صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت خط أحمر وأعلى بكثير من السموم الإعلامية المنحطة.
وقال الغانم في بيان صحفي تعليقًا على برنامج أذيع على قناة المنار التابعة لحزب الله الإرهابي إن “ما تفوه به أحد النكرات على قناة المنار بحق الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لم يكن رأيًا سياسيًا مغايرًا حتى نحترمه على قاعدة احترام المخالف وإنما كانت محض أكاذيب وافتراءات بالغة الرخص”.
واضاف “ولسنا هنا بصدد الرد على هذا الطرح الرخيص والمبتذل فالكويتيون عبر وسائل التواصل كفوا ووفوا ووزارة الإعلام الكويتية حسمت موقفنا الرسمي عبر بيانها”.
وتابع “لكن ما يهم تأكيده هنا هو أن سمو أمير الكويت خط أحمر وقامته أعلى بكثير من هذه السموم الإعلامية المنحطة ولقد جرب كثير غيركم الاقتراب من سموه همزًا أو لمزًا فما كان حصادهم إلا خيبة المسعى وسوء المنقلب”.
وكانت وزارة الإعلام الكويتية قد أعربت عن استنكارها واستهجانها الشديدين للتطاول والادعاء الذي جاء على لسان أحد الاعلاميين في لقاء على قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني الإرهابي حول لقاء صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي جرى مؤخرًا بالولايات المتحدة.

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