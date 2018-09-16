وفاة معلمة وإصابة 7 أخريات في حادث مروع أثناء ذهابهن للمدرسة في الليث

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: توفيت معلمة وأصيب 7 أخريات بإصابات مختلفة، منهن أربع إصاباتهن متوسطة في حادث تصادم وقع فجر اليوم على طريق (الليث- غميقة) شرق المحافظة.

ووفقاً لـ “سبق” ، فقد تعرضت سيارة من نوع ميكروباص كانت تقل 8 معلمات كن في طريقهن لمدرستهن بقرية الوطيات الواقعة على طريق (الليث- غميقة) لحادث تصادم بسيارة أخرى من نوع هونداي أكورد، مما نتج عنه وفاة إحدى المعلمات بعد وصولها للمستشفى، وإصابة ثلاث معلمات أخريات اثنتان منهن إصاباتهما متوسطة، بالإضافة لإصابة سائقي المركبات بإصابات مختلفة تراوحت بين كسور ورضوض.

وحاول أحد المواطنين إنقاذ المعلمة المتوفاة بعد أن قام بنقلها بسيارته الخاصة من موقع الحادث إلى مستشفى الليث العام، إلا أنها توفيت بعد دخولها المستشفى، فيما تم نقل أحد قائدي المركبات من قبل المواطنين لمستشفى الليث العام.