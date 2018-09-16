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هدف خرافي من زلاتان.. وناديه يخاطب ميسي ورونالدو

http://almnatiq.net/?p=631852
المناطق - وكالات

دخل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش التاريخ مع كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، بعدما نجح يوم السبت في تسجيل الهدف رقم 500 في مسيرته الكروية.

وحمل الهدف رقم 500 لمسة خاصة من “إبرا”، خلال مباراة فريقه لوس أنجلوس غالاكسي أمام تورونتو في الدوري الأميركي لكرة القدم.

وسجل إبراهيموفيتش الهدف حين كان تورونتو متقدما بثلاثة أهداف، ليقلل الفارق إلى هدفين.

واستغل اللاعب البالغ من العمر 36 عاما، تمريرة عالية من زميله ثم سدد الكرة في لعبة هوائية رائعة، وسط انبهار المشجعين والمشاهدين بالطريقة التي سجل بها الهدف والتي دفعت جمهور الفريق الخصم إلى التصفيق.

ونشر نادي LA Galaxy الذي يلعب له زلاتان الهدف عبر تويتر، وحقق أكثر من 1.3 مليون مشاهدة خلال ساعات فقط.

وكتب النادي في تغريدة أخرى ما يشبه رسالة بدأت باسم كريتسيانو رونالدو وليونيل ميسي، ثم عبارة تقول إن زلاتان إبراهيموفيتش انضم إلى لاعبين اثنين تمكنا من تسجيل 500 هدف مع بلادهما أو الأندية التي لعبا لها.

يشار إلى أن المباراة انتهت بفوز تورونتو بخمسة أهداف مقابل 3 لزملاء إبراهيموفيتش.

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