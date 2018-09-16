تركيا تواجه “أزمة قس” جديدة

المناطق - وكالات

حكم القضاء التركي على جندي سابق في الجيش البريطاني بالسجن 7 سنوات ونصف في تركيا بعد اتهامه بالقتال مع وحدات حماية الشعب الكردية ضد تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا.

وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن جو روبنسون (25 عاما) من مدينة لانكشاير البريطانية، تلقى عقوبة بالسجن 7 سنوات و6 أشهر.

وحكمت تركيا أيضا على خطيبة روبنسون الكردية، ميرا روخان، بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة نشر “دعاية إرهابية” بسبب نشرها صورا للعلم الكردي وروابط لأغاني كردية.

وكان روبنسون وروخان يقضيان عطلة في جنوب غرب تركيا عندما تم احتجازهما في 22 يوليو، عندما داهمت الشرطة أحد المنتجعات في ديديم، على بعد 100 كم من مدينة بودروم، حيث كان الشابان في ضيافة والدة ميرا روخان.

وسبق لروبنسون أن خدم في في أفغانستان عام 2012، قبل أن يقاتل إلى جانب قوات حماية الشعب الكردية في سوريا ضد تنظيم داعش.

ويهدد سجن الجندي البريطاني السابق في تركيا بتفجير أزمة بين لندن وأنقرة، شبيهة بأزمة القس الأميركي الذي تعتقله تركيا أيضا بتهم لها علاقة بالإرهاب حسب تصنيفها.

ونقلت الصحيفة بيانا لوزارة الخارجية البريطانية تقول فيه إنها تقف مستعدة لتقديم المساعدة القنصلية للمواطن البريطاني المحتجز في تركيا.

جدير بالذكر أن عددا من البريطانيين وجنسيات أخرى من أوروبا توجّهوا خلال السنوات الماضية إلى سوريا للانضمام إلى القتال ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية ضد تنظيم “داعش” الإرهابي.