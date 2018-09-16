بعد “الصورة القاسية”.. ليفربول يعلق على إصابة فيرمينو

بعد “الصورة القاسية”.. ليفربول يعلق على إصابة فيرمينو

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بعد “الصورة القاسية”.. ليفربول يعلق على إصابة فيرمينو

بعد “الصورة القاسية”.. ليفربول يعلق على إصابة فيرمينو
http://almnatiq.net/?p=631861
المناطق - وكالات

نشر نادي ليفربول الإنجليزي في موقعه الرسمي على الإنترنت “خبرا جيدا” لأنصار النادي بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر قسوة الإصابة التي تعرض لها اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينيو في مواجهة توتنهام، وغادر الملعب على إثرها.

وقال النادي: “تحديث طبي: خبر جيد لروبيرتو فيرمينو والريدز، اتضح أن الإصابة التي تعرض فيرمينو أمام توتنهام هي خدش بسيط بالعين ولا يوجد أي إصابة كبيرة”.

وغادر اللاعب البرازيلي مستشفى لندن عصر السبت عقب الاطمئنان على إصابته في العين التي تعرض لها خلال مباراة ليفربول وتوتنهام وانتهت بفوز “الريدز” بنتيجة 2-1 وسجل فيها فيرمينو ثاني أهداف فريقه.

وأشار التقرير الطبي إلى وجود خدش بالعين، لكن لن يكون هناك ضرر على المدى البعيد.

وقال النادي إن اللاعب سيوضع تحت الرعاية الطبية للفريق الطبي في “ميلوود” قبل أخذ أي قرار بشأنه، وكذلك للوقف على إمكانية مشاركته في مباراة يوم الثلاثاء بدوري الأبطال من عدمها أمام باريس سان جيرمان في آنفيلد.

وأضاف حتى اللحظة، اللاعب صاحب الرقم 9 لم يتم استبعاده من المشاركة في المباراة المقبلة.

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