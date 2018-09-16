عقد سعادة مدير شرطة منطقة الرياض اللواء/ فهد بن زيد المطيري صباح اليوم الأحد الموافق 6/1/1440هـ اجتماعًا بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإدراي ضم عدد من القيادات الأمنية ومدراء مراكز شرط المحافظات بمنطقة الرياض.
ناقش خلاله الخطط الأمنية الموضوعه وطرق تنفيذها ، وآلية العمل وسبل تطويرها , كما شدد سعادته على ضرورة معالجة القضايا والبت في الإجراءات وسرعة أنهاء المعاملات للمواطنين والمقيمين على حد سواء بكل دقة وإتقان.
مدير شرطة الرياض ييعقد جتماعًا بعدد من القيادات الأمنية
عقد سعادة مدير شرطة منطقة الرياض اللواء/ فهد بن زيد المطيري صباح اليوم الأحد الموافق 6/1/1440هـ اجتماعًا بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإدراي ضم عدد من القيادات الأمنية ومدراء مراكز شرط المحافظات بمنطقة الرياض.
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