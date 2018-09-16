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مدير شرطة الرياض ييعقد جتماعًا بعدد من القيادات الأمنية

مدير شرطة الرياض ييعقد جتماعًا بعدد من القيادات الأمنية
http://almnatiq.net/?p=631874
المناطق - الرياض

عقد سعادة مدير شرطة منطقة الرياض اللواء/ فهد بن زيد المطيري صباح اليوم الأحد الموافق 6/1/1440هـ اجتماعًا بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإدراي ضم عدد من القيادات الأمنية ومدراء مراكز شرط المحافظات بمنطقة الرياض.
ناقش خلاله الخطط الأمنية الموضوعه وطرق تنفيذها ، وآلية العمل وسبل تطويرها , كما شدد سعادته على ضرورة معالجة القضايا والبت في الإجراءات وسرعة أنهاء المعاملات للمواطنين والمقيمين على حد سواء بكل دقة وإتقان.

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