أمانة الشرقية تطلق برنامج تطبيق حفظ النعمة

الدمام - المناطق

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، مؤخرا برنامج ” حفظ النعمة ” وذلك من خلال حمله لتفعيل البرنامج والتي تهدف إلى التوعية في الاستفادة من مخلفات بقايا الأطعمة حيث يتم تطبيق البرنامج على جميع المنشآت الغذائية وذلك لإيجاد بيئة صحية سليمة ونظيفة .

وأوضح المشرف العام على العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن الأمانة تحرص من إطلاق تطبيق برنامج حفظ النعمة وتفعيله بالمنشآت الغذائية الى ضرورة الالتزام والتقيد بهدف برنامج حفظ النعمة والذي يتضمن أهمية معالجة بقايا الأطعمة بالطرق الصحية الصحيحة والاستفادة منها بعد إعادة تدويرها .

وقال أنه سيتم تطبيق هدف البرنامج على جميع المنشآت الغذائية بحاضرة الدمام في المرحلة الأولى والذي يبلغ عددها (17471) منشأة بالخبر والدمام والظهران، حيث أجرت الأمانة دراسة سابقة قام بها عدد من المختصين في برنامج حفظ النعمة على ٦ منشآت غذائية في مواقع مختلفة بحاضرة الدمام، مشيرا الى أن الدراســــة استغرقت ٤ أشهر وقد خلصت تلك النتائج إلى أن كمية بقايا الأطعمة قبل تطبيق البرنامج على تلك المنشآت بلغ ٧٢٥٠ كليو جرام وبعد تفعيل البرنامج على المنشأة بلغ كمية بقايا الأطعمة ١٨٥٠كليو جرام، كما نتجت كمية من تدوير الأطعمة بلغ ٥٣٦٠كليو جرام بما يعني نسبة ٧٦٪‏ كما بلغ كمية السماد العضوي الناتج ١٧٢٠ كليو جرام بما نسبته ٢٤٪‏ من بقايا الأطعمة .

وذكر أن أمانة المنطقة الشرقية قد دشنت في وقت سابق جهاز المخارج الهوائية الخاص ببرنامج حفظ النعمة، والذي يعمل على تحويل بقايا الأطعمة إلى سماد عضوي نقي بنسبة ١٠٠٪‏، وتخفيض إنبعاث الروائح الغير مستحبة وذلك بمزج بقايا الأطعمة من خلال عملية أوتوماتيكية تستهلك القليل من الطاقة ويستخدم النظام كائنات عضوية مجهرية بدرجات حرارة عالية لتحليل بقايا الطعام والمواد العضوية بدون الحاجة الى تكرار إضافة الكائنات العضوية المجهرية أو إضافات أخرى إلى حجرة التحليل داخل الجهاز .