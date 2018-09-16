صحة بيشة تبدأ تفعيل الحمله الوطنيه لبرنامج إزالة فيروس التهاب الكبد الوبائي (ج)

المناطق - عسير

ضمن فعاليات الحملة الوطنيه لبرنامج إزالة فيروس التهاب الكبد الوبائي (ج) ، اطلقت صحة بيشه امس السبت فعاليات الحملة ضمن مشاركتها في مهرجان صفري بيشة 2018م .

واوضح المتحدث الرسمي بصحة بيشة علي آل بخيتان ان اليوم الاول من الحملة استقبل اكثر من 90 حالة اجري لها الفحص عن طريق عتائد الفحص السريع وبفضل الله جميعها كانت سلبية ولله الحمد .

واشار آل بخيتان الى ان الحملة صاحبها شرح مفصّل من فريق العمل المشارك بها لتوضيح الهدف من الحمله وبرنامجها المشتمل على طرق الوقاية من الفيروس وعملية الفحص لإكتشاف المصابين بالاضافة إلى علاج المصابين بالفيروس بإستخدام الأدوية المباشرة المفعول التي أضيفت مؤخراً إلى خيارات العلاج و أثبت الدراسات فعاليتها العالية وحققت نسب شفاء عامة تزيد عن ٩٥ ٪ .