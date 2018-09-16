أمير الرياض يشرف حفلي سفارتي الصين والمكسيك

المناطق - الرياض

شرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم حفل سفارة جمهورية الصين الشعبية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر الثقافة في حي السفارات بالرياض.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية الصين لدى المملكة لي هواشين، وعدد من المسؤولين بالسفارة .

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي لدى المملكة.

وفي سياق منفصل، شرّف الأمير فيصل مساء اليوم أيضا, حفل سفارة جمهورية المكسيك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها, وذلك بقصر طويق بحي السفارات.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية المكسيك لدى المملكة ارتورو تريخو ومسؤولي سفارة المكسيك.

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين وعددًا من أعضاء السلك الدبلوماسي لدى المملكة.