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المؤسسة العامة للتقاعد تُشكّل لجنة للنظر في تظلمات المتقاعدين

المؤسسة العامة للتقاعد تُشكّل لجنة للنظر في تظلمات المتقاعدين

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المؤسسة العامة للتقاعد تُشكّل لجنة للنظر في تظلمات المتقاعدين

المؤسسة العامة للتقاعد تُشكّل لجنة للنظر في تظلمات المتقاعدين
http://almnatiq.net/?p=631888
المناطق - واس

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن تشكيل لجنة للنظر في تظلمات متقاعدي المؤسسة ومشتركيها ،بناء على التفويض الصادر من مجلس إدارة المؤسسة لمعالي المحافظ بتشكيل اللجنة، التي يرأسها مستشار قانوني مستقل من خارج المؤسسة، وتضم عضوين من منسوبيها.
وتختص اللجنة بالنظر في تظلمات المشتركين والمتقاعدين على القرارات الصادرة من المؤسسة في مجال تطبيق نظامي التقاعد المدني والعسكري والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وقرارات مجلس الإدارة المتعلقة بهذا الشأن.
ويتم استقبال طلبات التظلم لدى مختلف مكاتب وفروع المؤسسة، وفقا لنموذج خاص لطلب التظلم وذلك تسهيلًا على المتقاعدين والمشتركين، يتضمن بجانب المعلومات الخاصة بالمتظلم وطبيعة التظلم، رأي الإدارتين المختصة والقانونية، ومن ثم رفعها إلى اللجنة حيث تقوم بدراسة التظلم وإصدار توصيتها حياله، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ استيفاء المستندات أو البيانات أو الإيضاحات المتعلقة بالتظلم.
وتأتي هذه الخطوة ضمن العديد من الخطوات المختلفة التي تقوم بها المؤسسة في مجال تطوير خدماتها تنفيذاً لاستراتيجية المؤسسة 2022 التي نصت على أن رؤيتها هي: “الريادة والموثوقية في مجال الحماية الاجتماعية” ورسالتها هي: “تعزيز رخاء وطمأنينة المشتركين والمتقاعدين”.

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