أمير جازان بالنيابة يتسلم التقرير السنوي لاعمال محكمة الاستئناف بالمنطقة

جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة ، بمكتبه بالإمارة اليوم , فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشيخ منصور آل خيرات.

وتسلم سموه في بداية اللقاء التقرير السنوي للمحكمة للعام المنصرم 1439هـ ,حيث اطلع سموه على ما تضمنه التقرير , واستمع لشرح مفصل من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة عن أبرز أعمال وإنجازات محكمة الاستئناف وما تقوم به من دور في إنهاء القضايا والمعاملات.

ونوه الأمير محمد بن عبدالعزيز ، بالخدمات التي تقدمها محكمة الاستئناف من خدمات للمواطن والمقيم بالمنطقة , إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

وجرى خلال اللقاء, بحث الموضوعات ذات العلاقة بعمل محكمة الاستئناف بجازان , والخدمات التي تقدمها والسبل الكفيلة بتقديم كل ما يخدم الصالح العام ويحقق الأهداف المرجوة.

من جهته, أعرب رئيس محكمة الاستئناف بجازان عن سعادته بلقاء سمو أمير منطقة جازان بالنيابة ، وما استمع إليه من توجيهات وما تحظى المحكمة وغيرها من الجهات الحكومية بالمنطقة من متابعة دائمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان , وسمو أمير المنطقة بالنيابة , للمهام والأعمال المناطة بهم , راجياً العون والتوفيق من الله تعالى له ولزملائه منسوبي المحكمة .