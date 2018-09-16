مهرجان الرمان الوطني السابع يواصل فعالياته وسط أجواء ماطرة

المناطق - الباحة

واصل مهرجان الرمان الوطني السابع, فعالياته وسط أجواء ماطرة, وعبر حزمة من البرامج المنوعة التي تلبي مختلف شرائح المجتمع, وذلك في مفرق بيده بمحافظة القرى.

ويحتضن مهرجان الرمان الوطني السابع معرض لبيع فاكهة الرمان, وعروض الفنون الشعبية, ومسرح الفعاليات, ومسابقة أفضل أكلة شعبية, بالإضافة إلى مسابقة أفضل طبق رمان, وعروض الدمى, ومرسم الطفل, وركن عصير الرمان, والمتحف, والأسر المنتجة, وحراج الرمان, والرحلات اليومية المجانية على مدار فترة المهرجان من موقع المهرجان الى زيارة مزارع الرمان بالمنطقة.

وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية الرمان التعاونية بالمنطقة سعيد بن بخروش بأن المهرجان الذي تختتم فعالياته اليوم الأحد بحضور محافظ القرى خالد العبيلان, سيشهد تكريم للإعلاميين, واللجان العاملة بالمهرجان.

يذكر أن مجال الزراعة بالمنطقة, يحظى بدعم وتشجيع من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, الذي يجد اهتمام من قبل سموه لعودة أصحاب المزارع لمزارعهم للإسهام بعودة المنطقة لطبيعتها الزراعية في ظل توجهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – التي تحرص على هوية البلد في مختلف مجالاتها ومنها الزراعة.