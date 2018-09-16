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مدير جوازات تبوك يدشن خدمة إيصال الجواز السعودي عن طريق “واصل”

مدير جوازات تبوك يدشن خدمة إيصال الجواز السعودي عن طريق “واصل”
http://almnatiq.net/?p=631949
المناطق - تبوك
دشن مدير جوازات منطقة تبوك العميد سعيد بن محمد القحطاني, خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر إدارة الجوازات بالمنطقة اليوم, خدمة إيصال الجواز السعودي عن طريق “واصل”، بحضور مدير عام البريد بالمنطقة فايز بن سيار العنزي, وممثلي وسائل الإعلام بالمنطقة.
وأوضح مدير بريد منطقة تبوك أن هذه الخدمة التي سيقدمها البريد السعودي من خلال مكاتبه بمدن ومحافظات منطقة تبوك ، ستضمن سرعة تسليم الجوازات للمواطنين وفق الإجراءات والأنظمة التي تعمل عليها مؤسسة البريد ، دون الحاجة إلى مراجعة إدارة الجوازات, خاصة أن هذه الخدمة ستوفر على البعض عناء السفر, مشيراً إلى أنها تأتي في إطار الشراكة الدائمة ما بين البريد السعودي والجوازات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمنطقة.
من جهته, أكد مدير جوزات منطقة تبوك أن هذه الخدمة ستضمن تسليم الجوازات للمواطنين, وفق الإجراءات والأنظمة التي تعمل عليها الإدارة من لحظة استلام الطلبات وحتى وقت تسليمها للمستفيدين , وفق خطوات أولها قيام المواطنين الراغبين بتجديد جوازات سفرهم بالدخول على منصة “أبشر” لتجديد الجواز وطباعة أو إحضار ما يثبت تجديد الجواز , ثم يقوم صاحب الطلب بالذهاب لأحد مكاتب البريد السعودي بمنطقة تبوك التي تقدم الخدمة لتسليم المستندات والجواز القديم ومطابقة الشروط، على أن يكون مقدم الطلب صاحب الجواز نفسه أو وليّ أمره مع إحضار ما يثبت ذلك.
وبين أن موظف البريد سيقوم بالتحقق من العنوان الوطني للمواطن “واصل” مع سداد رسوم الخدمة لدى مكتب البريد، كما يقوم البريد بإيصال الطرود البريدية للجوازات لاستكمال إجراءات الطباعة على أن يتم استلامها مجدداً من قِبل مؤسسة البريد السعودي بعد إنهاء طباعة الجواز المُجدد لتسليمها للمواطنين المستفيدين حسب العنوان الوطني المُسجل لهم في وقت قياسي مما يوفر على المستفيدين الوقت والجهد.
ودعا العميد سعيد القحطاني في ختام المؤتمر , المواطنين للاستفادة من هذه الخدمة المقدمة تسهيلاً على المواطنين وسعياً لتقديم أفضل الخدمات وفي أسرع وقت ممكن , راجياً العون والتوفيق للجميع.

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