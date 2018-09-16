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لاعبي النادي الوطني من تبوك يحققون مراكز متقدمة في منافسات المبارزة
http://almnatiq.net/?p=631953
المناطق - تبوك
حقق لاعبي النادي الوطني من تبوك مراكز متقدمة في بطولة الجولة السعودية الأولى من منافسات سلاح السيف تحت سن 13 سنة وتحت سن 20 سنة والتي نظمها الاتحاد السعودي للمبارزة في العاصمة الرياض يوم الخميس الماضي واستمرت على مدى ثلاثة أيام.
حيث وصل اللاعب سعد البقمي إلى نهائي البطولة وحقق الميدالية الفضية والمركز الثاني على مستوى المملكة، فيما وصل اللاعب راشد المطيري للدور الـ16 واللاعب احمد المطيري لدور الثمانية، إضافة إلى وصول اللاعب عبدالله العنزي “تحت 13 سنة” لدور الثمانية، بقيادة المدرب الكابتن احمد العمري ومتابعة من إداري الفريق علي عسيري.

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