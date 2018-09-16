أمير نجران يدشن مكتب فرع وزارة الخارجية

المناطق - نجران

دشّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، إلكترونيًّا من مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، مكتب فرع وزارة الخارجية بالمنطقة، بالتنسيق مع الغرفة التجارية الصناعية.

وشاهد سموه إيجازًا قدمه مدير مكتب فرع الوزارة بالمنطقة، واصل بن حسين آل زبيد، بيّن فيها الخدمات التي يوفرها المكتب للمواطنين والمقيمين، حيث تتلخص في تصديق الوثائق، بهدف إعطائها الصلاحية القانونية للاستخدام خارج حدود الدولة المنشأة لها، إذ تشمل خدمة تصديق الوثائق على الوثائق التعليمية، الوكالات وعقود النكاح، الوثائق التجارية​، الخطابات، والأحوال الشخصية​​.

وثمّن سموه لرئيس الغرفة التجارية بالمنطقة، محيميد بن صالح آل شرمة، المبادرات التي تقدمها الغرفة في خدمة المجتمع ورجال الأعمال، ومن ذلك التنسيق مع وزارة الخارجية في تدشين مكتب لفرعها داخل مقر الغرفة.