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ميناء ضباء ينقل 74 ألف راكب خلال أغسطس 2018

ميناء ضباء ينقل 74 ألف راكب خلال أغسطس 2018
http://almnatiq.net/?p=631959
المناطق - تبوك
حقق ميناء ضباء ارتفاعاً ملحوظاً في حركة الركاب خلال شهر أغسطس لعام 2018م، عبر نقله عدد 74 ألف راكب، بزيادة قدرها %4 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، والبالغة عدد 71 ألف راكب، في حين بلغ عدد العربات خلال شهر أغسطس لعام 2018م، 8403 عربة من خلال 139 سفينة.
وحرصت إدارة الميناء على تسخير جميع الإمكانات والمعدات والكفاءة التشغيلية والقدرة الاستيعابية، والتنسيق مع الجهات الحكومية العاملة بالميناء والوكلاء الملاحيين في مثل هذه المواسم، وتظافر جهود جميع العاملين لتقديم أفضل الخدمات وتوفير التسهيلات للوصول الى أعلى مستوى.
يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ “موانئ” نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى الأداء والإنتاجية وقدراتها التشغيلية واللوجستية؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
يذكر أن ميناء ضباء مجهز بمختلف المعدات المتنوعة والحديثة لمناولة البضائع، ويُعد بوابة المنطقة الشمالية الغربية من المملكة والمحطة الأكبر لنقل الركاب بين الموانئ السعودية، ويمتاز بموقعه الجغرافي وقربه من أهم شرايين الملاحة البحرية “قناة السويس” بـ 257 ميل بحري، مما يجعله أقرب ميناء سعودي إلى موانئ دول حوض البحر الأبيض المتوسط، كما يمتاز بوجوده على خط الملاحة الدولي ما بين أمريكا وأوروبا والشرق من خلال قناة السويس وباب المندب.

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