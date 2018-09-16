الأمير أحمد بن فهد يستقبل مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ووكلاء وعمداء الجامعة

المناطق - الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الأحد معالي الدكتور عبدالله الربيش مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ووكلاء وعمداء الجامعة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

وأطلع سموه على خطط الجامعة للعام الدراسي الجديد وما تقدمه الجامعة من جهود في تهيئة البيئة التعليمية للطلاب والطالبات.

واستعرض سموه أبرز مشاريع الجامعة وما وصلت إليه مراحل إنجازها وفترة الانتهاء منها.

ونوه سموه على حرص سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله على تهيئة كافة المرافق التعليمية في الجامعات للطلاب والطالبات والتوسع في التخصصات التي تدعم توجهات الدولة وفق رؤيتها الوطنية 2030

ومن جانبة شكر معالي الدكتور عبدالله الربيش سمو نائب أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته وحرصه على الطلبة ومتابعته لمستجدات الجامعة بين حين وآخر.