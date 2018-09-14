“ضمان حائل ” من خلال الشراكه المجتمعيه الجمعيات الخيريه تدعم اكثر من ١٨٣ أسره ضمانيه بقروض ميسره للعمل والإنتاج

المناطق - حائل

قام المشرف العام للضمان الاستاذ / خالد العامر بعقد اجتماع مع مشرفه جمعية اجاء النسائيه ومشرفه مركز جنى ومديرة مكتب الضمان النسوي بحائل بالمكتب النسوي بالمكتب الرئيسي للضمان الاجتماعي بحائل لتفعيل الشراكه المجتماعيه بين الضمان الاجتماعي والجمعيات بالمنطقه وقد تم الاتفاق على تاهيل وتوظيف أبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي للعمل بالمنطقه وقد أوضحت مشرفه مركز جنى بان المركز قد دعم عدد ( ٥٠ ) أسره ضمانيه بمبلغ (٥٣٧٦٠٠ ) خمسائه وسبعه وثلاثون الف وستمائة ريال والمركز مستمر في تقديم القروض للميسره للاسر الضمانيه الراغبة بالعمل والإنتاج

كما أوضحت المشرفه على جمعيه اجاء بأن الجمعيه بصدد دعم عدد ( ١١٣ ) أسره ضمانيه بعد ان تم تدريبهم و تأهيلهم لسوق العمل

بالمركز الخاص للتدريب بالجمعية وهي مستمره بتقديم القروض الميسره للاسر الضمانيه

كما ناقش الاجتماع سبل تسهيل تشغيل المقاصف المدرسيه بمستفيدات الضمان الاجتماعي بالمنطقه وتم تشكيل لجنه لهذا الخصوص

وكان هذا بحضور مدير المكتب الرئيسي للضمان الاجتماعي بحائل الاستاذ/ ناصر السعدون والباحث الاجتماعي نواف المرمش وموظفات التمكين بالمكتب النسوي

وأعرب ” العامر ” عن شكره للجهات المشاركة على مبادرتهم الرائعة والمساهمه في ايجاد حلول تمويلة وتوظيفية لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي .

وقدم ” العامر ” عن شكره للجهود المبذولة لإنجاح هذه المبادرة، ولجميع فريق العمل بالمكتب الرئيسي للضمان الاجتماعي بحائل كما اثنى على الجهود التي تبذلها مكاتب ووحدات الضمان الاجتماعي بالمنطقة ووعد بالكثير في الأيام القادمة حيث إن التركيز سيكون على الأنشطة التي سيتم توطينها ليكون المستفيدون وأبناؤهم جاهزين لسوق العمل.

كما اشاد ” العامر ” بالدعم الذي يجده المكتب من مدير عام فرع وزارة العمل والتنميه الاجتماعية بحائل الاستاذ / فريح العياد وتذليل كافه الصعوبات والمعوقات الذي توجه العمل