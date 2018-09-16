نظام جديد للمرة الأولى .. إقامة طويلة الأجل للوافدين بالإمارات

المناطق - وكالات

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قرارات معززة للتنمية الاقتصادية منها نظام جديد للمرة الأولى، سيسمح للعاملين الوافدين “بالإقامة طويلة الأمد بعد التقاعد”.

ومن المفترض أن يسمح هذا النظام للعاملين الوافدين في الإمارات بالبقاء في الدولة بعد انتهاء علاقة العمل التعاقدية مع المؤسسات التي يعملون فيها.

وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على حسابه بتويتر إن المجلس أقر بجلسته اليوم الأحد “تخفيض رسوم كهرباء الهيئة الاتحادية للكهرباء على القطاع الصناعي بالدولة”.

وأشار الشيخ محمد بن راشد إلى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، التي تأتي لمواصلة العمل على تعزيز الاقتصاد الإماراتي.

وكشف عن إقرار “نظام محكمة اليوم الواحد على المستوى الاتحادي، وخطة جديدة لبناء قيادات الصف الثاني في الحكومة الاتحادية”.

كما أقر مجلس الوزراء الإماراتي “معايير وطنية موحدة للمستشفيات الحكومية والخاصة بالدولة”.

ووصف الشيخ محمد عمل حكومته بأنه يأتي لتطوير مسيرة الاقتصاد ورفع تنافسيته في رحلة “ليس لها خط نهاية”.