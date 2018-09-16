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أمير نجران يقلد النقيب الأمير سلمان بن عبدالله رتبته الجديدة

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بحضور سمو المشرف العام على قوات الحرس الوطني بالحد الجنوبي

أمير نجران يقلد النقيب الأمير سلمان بن عبدالله رتبته الجديدة

أمير نجران يقلد النقيب الأمير سلمان بن عبدالله رتبته الجديدة
http://almnatiq.net/?p=631971
المناطق - نجران

قلّد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، صاحب السمو الأمير النقيب سلمان بن عبدالله بن جلوي آل سعود، من منسوبي وزارة الحرس الوطني، رتبه الجديدة، بناء على الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة نقيب، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير اللواء ركن نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز، المشرف العام على قوات الحرس الوطني بالحد الجنوبي، وقائد لواء الإمام محمد بن سعود الآلي.

وأعرب سموه عن تهنئته له بالثقة الكريمة، متمنيًا أن تكون عونًا لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

و عبّر الأمير النقيب سلمان بن عبدالله عن فخره واعتزازه بالثقة الغالية من ولاة الأمر، عادًّا ذلك دافعًا لمواصلة العطاء بكل جد وإخلاص. 

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