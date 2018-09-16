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إنطلاقة فعاليات احتفالات أكثر من 1800 مدرسة بتعليم الطائف والمحافظات والمراكز التابعة لها

إنطلاقة فعاليات احتفالات أكثر من 1800 مدرسة بتعليم الطائف والمحافظات والمراكز التابعة لها
http://almnatiq.net/?p=632034
الطائف - عادل الزهراني

أعلن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي إنطلاقة فعاليات احتفالات أكثر من 1800 مدرسة  بتعليم الطائف والمحافظات والمراكز التابعة لها صباح اليوم الاحد بمدارس الأندلس الأهلية وسط متابعة ميدانية من مساعديه ومديري ومديرات الإدارات والمكاتب والمشرفين التربويين والمشرفات . حيث شهد اللهيبي فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 88 وأعلن في كلمة له  تدشين احتفالات مدارس البنين والبنات  بهذه المناسبة الوطنية الغالية على نفوسنا وفعالياتها المتنوعة بهدف غرس حب الوطن ومكانته في نفوس أبنائنا الطلاب والطالبات ومجتمعنا المحلي، وتنمية الحس الوطن لديهم. لافتا الى ان اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية رمز وجذور وذكرى رمز وطني نعتز به وتاريخ ضارب جذوره في أعماق الأمجاد وذكرى نستلهم منها امتدادا مشرقا ونورا مشعا لحاضرنا الزاهي المتألق . كما وقف المساعد للشؤون التعليمية للبنين فهاد الذويبي على فعاليات مدرسة غرناطة المتوسطة والثانوية وأطلع على الفعاليات المصاحبة ، فيما شهد مساعد المدير العام للشؤون المدرسية محمد عامر النفيعي على احتفال مدرسة ثانوية هوازن الثانوية باليوم الوطني ، وتابع  مساعد المدير العام للخدمات المساندة المهندس وسام حابس انطلاقة فعاليات الاحتفال باليوم الوطني بمدرسة عقيل بن أبي طالب بالحوية ، فيما شهدت مساعدة المديرة العام للشؤون التعليمية بنات مها الزايدي  فعاليات الاحتفال باليوم الوطني بالإبتدائية السادسة عشر و المتوسطة الرابعة والأولى كبيرات بالحوية  ، وقد أ شادو جميعاً بتلك بفعاليات  تلك المدارس والتي تعزز قيم الانتماء والولاء للدين ثم المليك والوطن  لدى مجتمع التعليم وترسيخ منطلقات رؤية المملكة 2030 ، وتجسيد مشاعر الحب والولاء لولاة الامر يحفظهم الله وإبراز دور المؤسس الملك عبدالعزيز وأبناءه في لم الشمل وتوحيد الوطن ، والمحافظة على مكتسبات الوطن وتنميتها ، وتقدير المشاريع التنموية والفخر بها وتعزيز المبادرات الإيجابية تجاه الوطن .

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