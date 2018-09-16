الشركة السعودية للخدمات الأرضية تخدم 1,017,029 حاج على متن 3,479 رحلة

جدة - عادل الزهراني

قامت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، الشركة الرائدة في مجال خدمات المناولة الأرضية في جميع مطارات المملكة العربية السعودية، ومنذ بداية خطة توديع حجاج بيت الله الحرام من مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، الى يوم الأحد 06 محرم 1440هـ الموافق 16 سبتمبر 2018، بإنهاء إجراءات توديع 1,017,029 حاج، وتم مناولة 2,143,513 قطعة عفش، على متن 3,479 رحلة.

حيث تم توديع 742,096 حاج من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة على متن 2,504 رحلة وتم مناولة 1,583,280 قطعة عفش. أما في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، بلغت عدد الرحلات المغادرة 975 رحلة على متنها 274,933 حاج وتم مناولة 560,233 قطعة عفش.

وفي هذه المنااسبة أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية، المهندس عمر بن محمد نجار: “بعد أن أنهينا الأسبوع الثالث في توديع ضيوف الرحمن بنجاح مازال العمل/التشغيلي على قدم وساق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل جهود المجميع بالتوفيق والسداد حيث كان موسم هذا الحجد من أنجح المواسم وفق الأخبار الرسمية”

الجدير بالذكر أن الموسم ينتهي بشكل رسمي في 15 محرم 1440هـ.