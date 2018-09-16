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رونالدو يسجل ثنائية ويقود يوفنتوس لحصد نقاط مواجهة ساسولو

رونالدو يسجل ثنائية ويقود يوفنتوس لحصد نقاط مواجهة ساسولو
http://almnatiq.net/?p=632040
المناطق_وكالات

افتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، رصيده مع فريقه الجديد يوفنتوس بثنائية في مرمى ساسوولو الأحد في المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وانتقل رونالدو (33 عاما) هذا الصيف من ريال مدريد الإسباني الى الفريق الإيطالي الفائز بدوري بلاده في المواسم السبعة الأخيرة، مقابل نحو 100 مليون يورو. وعلى رغم مشاركته أساسيا، لم يستطع افتتاح رصيده من الأهداف في المباريات الثلاث السابقة لفريق “السيدة العجوز” في الدوري.

وسجل رونالدو أول أهدافه الرسمية في مستهل الشوط الثاني بعد ركلة ركنية ومتابعة للكرة بيمناه في مرمى أندريا كونسيلي (49)، قبل أن يضيف هدفا ثانيا اثر هجمة مرتدة قادها التركي ايمري جان وأنهاها البرتغالي بيسراه في الشباك (65).

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