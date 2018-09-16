رابطة العالم الإسلامي تطلق برنامج التنمية المجتمعية للاجئين بالأردن

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أطلقت رابطة العالم الإسلامي برنامجاً للتنمية المجتمعية المستدامة لدعم اللاجئين السوريين بالعاصمة الأردنية عمان؛ بهدف تحويلهم إلى أسر منتجة وأصحاب مشاريع تغنيهم عن الحاجة.

وقالت شروق فياض المسؤولة عن مركز أيتام حي نزال والمشرفة على أسر اللاجئين السوريين، أن المشروع يأتي ضمن مشاريع الرؤية الجديدة لرابطة العالم الإسلامي ممثلة بالهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية التابعة لها لدعم عشرات الأسر السورية في الأردن، حيث تبدأ بدراسة المشاريع المقدمة من الأسر ومعرفة احتياجاتهم لتوفيرها لهم والمساهمة معهم بالتسويق وغيره.