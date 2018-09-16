مواقف متعددة وجهود “يسطرها التاريخ” لقاطرة السلام.. هكذا جمعت السعودية الفرقاء وتدخلت لإصلاح العلاقات بين الدول

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بذلت المملكة العربية السعودية، جهودا كبيرا لتقريب وجهات النظر بين الدول المتنازعة، كما لعبت دورا كبيرا في إعادة بناء العلاقات الإثيوبية الإريترية، وكذلك قادت بنجاح ملف المصالحة بين حركتي حماس وفتح وأنهت الحرب الأهلية اللبنانية .

ومن بين المؤشرات التي تدعم توجه المملكة وموقفها، قبول أمين عام الأمم المتحدة لدعوة خادم الحرمين الشريفين بحضور توقيع المصالحة على الدور الريادي الذي تقوم به المملكة في المنطقة والعالم.

كما أن تواجد الأمين العام للأمم المتحدة في هذه القمة التي ترعاها المملكة اعترافًا أمميًا بدور المملكة الريادي في إرساء السلام، كما تؤكد رعاية خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ للمصالحة الأثيوبية الإريترية النهج السعودي في نشر السلام والتقريب بين الأشقاء والدعوة إلى التسامح والائتلاف.

تشير الجهود التي بذلتها المملكة بفضل القيادة الرشيدة إلى تحقيق المصالحة الأثيوبية الإريترية عن استشعار المملكة أهمية هذه الخطوة التاريخية.

أما عن اختيار المملكة لتكون وسيطا لحل الأزمة بين البلدين، فيرجع ذلك إلى مكانة المملكة السياسية يجعلها البلد الذي اختاره زعيما الدولتين المتصالحتين لتوقيع اتفاقية السلام النهائية.

وتعزز الرعاية السعودية التاريخية للمصالحة الإثيوبية الأريتيرية من أهمية وقوة الدور المحوري الذي تلعبه المملكة في المنطقة وما تضطلع به من مهام وتحظى به من ريادة.

تمثل قيادة المملكة لجهود تحقيق السلام والمصالحة بين الفرقاء يجعلها “بيت الوفاق” عربياً وإسلامياً ودولياً، كما دأبت المملكة منذ عهد بعيد على قيادة مبادرات المصالحة ومساعي تحقيق السلام إقليمياً ودولياً، سواء ما بين الدول أو بين الإنشقاقات داخل الدولة الواحدة.

ودعمت المملكة جهود تحقيق المصالحة وتثبيت الهدنة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان باعتبارها تحقق السلام والاستقرار للشعب الأفغاني، كما رعت المملكة المصالحة الأفغانية واستضافت المؤتمر الدولي لعلماء المسلمين حول السلم والاستقرار في أفغانستان في مكة المكرمة.

واستضافت المملكة جهود المصالحة التي أنهت الحرب الأهلية اللبنانية بين الفصائل اللبنانية وأسفرت عن “اتفاق الطائف” الذي حقق السلام والاستقرار للشعب اللبناني.

وقادت المملكة جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس لتوحيد الشعب الفلسطيني من خلال “اتفاق مكة المكرمة”، فضلا عن استضافتها للقمة الإسلامية الأمريكية لتقريب وجهات النظر بين العالم الإسلامي والولايات المتحدة الأمريكية، بحضور زعماء الدول الإسلامية والرئيس الأمريكي “دونالد ترمب”.

وظهرت جهود المملكة جلية في تحقيق المصالحة بين اليمنيين من خلال المبادرة الخليجية التي انقلبت عليها ميليشيا الحوثي، كما سعت المملكة عام 1992م إلى تحقيق المصالحة بين الفرقاء في الصومال ووقف الحرب الأهلية واستعادة الأمن والاستقرار للشعب الصومالي.

وعملت المملكة على تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في العراق ونزع سلاح الميليشيات وإحياء دور مؤسسات الدولة وعدم المساس بالتوازن الاجتماعي.